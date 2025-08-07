İsrail Ordusu, Lübnan'a Saldırı Düzenledi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seryan beldesine gece düzenlediği saldırılarda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklamada yapıldı.

Açıklamada saldırı sonucu Suriye uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı gece saatlerinde İsrail ordusunun, Litani Nehri yakınlarındaki Deyr Seryan beldesinin kuzey kesimlerini hedef alan saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Nebatiye'ye bağlı Deyr Seryan'da bir garajı bombalayan İsrail ordusunun, ikinci saldırıyı düzenlemesi nedeniyle itfaiye ve ambulans ekipleri bölgeye ulaşmakta zorluk yaşamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde aralarında silah depoları ile bir füze rampasının da olduğu Hizbullah'a ait noktaların hedef alındığını öne sürmüştü.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.