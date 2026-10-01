Haberler

İsrail ordusu Kuneytra ve Dera kırsalında 10 köye 2 tank ve 12 araçla baskın yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin güneyinde İsrail ordusuna ait 12 araç ve 2 tanktan oluşan birlik, Kuneytra ile Dera kırsalında 10 köye baskın düzenledi. Birlik, Cıbata el-Haşab'da bir evde eşyaları tahrip ettikten sonra Cezire Askeri Üssü yönüne çekildi.

Suriye'nin güneyinde İsrail ordusuna ait 12 araç ve 2 tanktan oluşan askeri birlik, Kuneytra ile Dera illerinin kırsalında 10 köye baskın gerçekleştirdi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre İsrail güçleri, Kuneytra kırsalındaki Cıbata el-Haşab beldesine girdi. Burada bir eve baskın düzenleyen İsrail askerleri içindeki eşyaları tahrip etti.

Yerel kaynaklara göre birlik, Suriye'nin Kuneytra ili kırsalındaki Ebu Geytar kapısından giriş yaptıktan sonra yaklaşık 10 köyde baskınlar gerçekleştirerek Yermuk Havzası bölgesine ilerledi.

İsrail güçleri, Yermuk Havzası'ndaki hareketliliğin ardından Dera'nın batı kırsalındaki Cezire Askeri Üssü yönüne çekildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail, anormalliğiyle karşımıza çıkarak Suriye'ye yaklaşık 500 hava ve topçu saldırısı, 1200'den fazla içeri sızma, Suriyelilere yönelik yaklaşık 300 tutuklama ve alıkoyma ile saldırmakta. Bu durum Suriye'nin istikrarını tehdit etmekte ve tüm dünyanın yönelimiyle çelişmektedir."

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza

Acun'un yüreğini ağzına getiren kaza
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Erbakan'dan fon vurgunu çıkışı! 'Açık bir dolandırıcılık'

Fatih Erbakan'dan "Fon vurgunu" çıkışı! İsim vermedi ama...
Samsun'daki heyelanda eşini ve 2 kızını kaybeden anne mahkemede konuştu: Kolumu, kanadımı kırdılar

Eşi ve 2 kızı toprak altında kaldı! Anne mahkemede isyan etti
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam

Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
Milli takım kampını terk eden Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike

Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım

Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim

TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
Güllü davasında tansiyon yükseldi! Oğlu tek tek şikayetçi oldu

Güllü davasında tansiyon yükseldi! Oğlu tek tek şikayetçi oldu