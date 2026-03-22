İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü ikinci kez bombalayarak, Hizbullah'ın altyapısını hedef aldığını açıkladı. Bombardımana Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan kınama geldi.

İsrail ordusu, saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'nü bugün ikinci defa bombaladı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın kullandığı iddiasıyla Lübnan'ın altyapısını hedef alıyor.

Lübnan güneyindeki Sur kentini Sayda'ya bağlayan ülkenin güneyiyle kuzeyi arasındaki önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü, İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

Saldırının ardından köprünün Litani Nehri üzerindeki kısmı yıkıldı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde köprüye ikinci bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de kısa süre önce ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyine saldırılar başlattıklarını duyurmuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Kasımiye Köprüsü'nü hedef almasını kınayarak, bunun İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalini sağlamlaştırma ve yayılmasını kolaylaştırma girişimi olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti

İstanbul'daki faciadan acı haber geldi
Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor

Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Yüzde 90 ihtimal verildi

Fener derbisinde olacak mı? Milyonların beklediği cevap
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

1. Lig'de lider el değiştirdi! Şampiyonluk yarışı alev alev
İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

Devrim Muhafızları'nın hazırlıkları tamam: Hızlı ve sert olacak...
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var