İsrail Güçleri Batı Şeria'nın Kabatiya Kasabasına Giriş Çıkışları Kapatarak Sokağa Çıkma Yasağı İlan Etti
Batı Şeria'nın Kabatiya kasabasında İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen askeri operasyon devam ediyor. Belediye Başkanı, kuşatma sırasında evlere baskınlar yapıldığını ve bölgedeki altyapının hasar gördüğünü açıkladı.
KABATİYA, 28 Aralık (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Cenin kentinin güneyindeki Kabatiya kasabasında düzenlenen askeri operasyon sırasında görüntülenen İsrail askeri araçları ve askerleri, 27 Aralık 2025.
İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyinde Kabatiya kasabasına yönelik kuşatmayı ikinci gününde de sürdürdü. Kabatiya Belediye Başkanı Ahmed Zakarneh, İsrail ordusunun kasabanın girişlerini kapattığını, sokağa çıkma yasağı uyguladığını, altyapıya zarar verdiğini ve evlere baskınlar düzenlediğini söyledi. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel