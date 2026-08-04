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İsrail, Batı Şeria'da Okulu Kısmen Yıktı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'da bir okulu kısmen yıktı. Yaklaşık 50 öğrenciye hizmet veren okulun yıkılması, bölgedeki Filistin varlığının hedef alındığı şeklinde yorumlandı. Aktiviste göre 5 okul daha yıkım tehdidi altında.

EL İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde bir okulu kısmen yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, iş makineleri ve buldozerlerle Mesafir Yatta'daki Şaab el-Batm bölgesine baskın düzenledi.

Aktivist Nasr en-Nevaci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısmen yıkılan okulun çevre köylerdeki Filistin topluluklarından yaklaşık 50 öğrenciye hizmet verdiğini aktardı.

Nevaci, "İşgal güçleri, yıkımlarla Mesafir Yatta'yı ve bölgenin doğusundaki köyleri hedef almaya devam ediyor. Bu durum tüm kırmızı çizgilerin aşılması ve uluslararası hukukun hiçe sayılması anlamına geliyor." dedi.

Bölgede yaklaşık 5 okulun yıkım tehdidi altında olduğunu belirten Nevaci, Şaab el-Batm Okulu'nun bugün kısmen yıkıldığını ifade etti.

Nevaci, okulların hedef alınmasının yalnızca binalara yönelik olmadığını, aynı zamanda "bu bölgelerdeki Filistin varlığını ve resmi Filistin kurumlarını, okulları, sağlık kliniklerini, yerel meclisleri ve diğer resmi kurumları hedef aldığını" söyledi.

Kaynak: AA
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