Batı Şeria'da İsrail Baskınları: 3 Gözaltı, Çatışmalar

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli gözaltına alındı, çıkan olaylarda çatışmalar yaşandı.

İnsan hakları aktivisti Usame Muhamire, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın güneyindeki Yatta beldesine bağlı Vad er-Ruhim bölgesinde iki kardeşin evine baskın düzenleyerek kendilerini gözaltına aldığını belirtti.

Muhamire, İsrail güçlerinin yerleşime baskın yapıp iki kişiyi götürmeden önce evlerinde arama gerçekleştirdiğini kaydetti.

Filistin Sesi Radyosu'nun haberine göre İsrail ordusu, El-Halil'in kuzeyindeki el-Arrub Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir genci gözaltına aldı.

Radyo, kentin kuzeyindeki Sa'ir beldesine düzenlenen baskın sırasında çatışmalar çıktığını ancak yaralanan olmadığını bildirdi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine, İsrail ordusunun beldeden çekilmeden önce yerleşim merkezine çok sayıda göz yaşartıcı gaz bombası attığını aktardı.

Batı Şeria'nın kuzeyinde ise Filistin güçlerinin Cenin kentinin güneydoğusundaki Umm et-Tut köyünde "çok sayıda Filistinliyi alıkoyduğu, kötü muamelede bulunduğu ve sorguladığı" ifade edildi.

İsrail ordusunun baskınları ayrıca Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Mugayyir köyünü, Kudüs'ün kuzeyindeki Hizma beldesini ve Nablus vilayetine bağlı Beyta, Beyt Decin, Beyt Furik, Irak Burin ile Kusra beldelerini kapsadı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden altyapıya saldırı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına ilişkin resmi radyo, bu kişilerin Nablus'un güneydoğusundaki Duma köyü yakınlarındaki Hırbet el-Meracim bölgesinde Filistinlilerin yaşadığı alanların çevresine baskın düzenlediğini duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Kuzey Ağvar bölgesinde Tobas kentinin güneydoğusundaki Er-Ras el-Ahmer'de su taşıma hattına saldırdığı belirtildi.

Saldırıda, bölgedeki tarım arazilerini ve aileleri besleyen ana su hattının parçalarının tahrip edildiği kaydedildi.

Bu saldırının hayvancılıkla uğraşan yaklaşık 30 Filistinli ailenin ve sulu tarım yapılan yaklaşık 8 bin dönüm arazinin susuz kalmasına yol açtığı vurgulandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü soykırımla eş zamanlı olarak İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında tırmanış yaşanıyor.

Bu süreçte 1183'ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 25 bine yakın kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA