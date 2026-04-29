Haberler

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 24 Filistinliyi gözaltına aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında bir çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu 24 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlara ilişkin bilgi verildi.

Gözaltıların El Halil, Kalkilya ve Cenin kentlerinde yoğunlaştığı, İsrail askerlerinin belde ve mülteci kamplarına baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerinde aramalar yaptığı kaydedildi.

El Halil kentinde Beyt Ummar beldesi ile El-Arub Mülteci Kampı'ndan 9 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kalkilya'da Kefr Kaddum beldesine düzenlenen baskında üç kardeş ile bir çocuğun da aralarında bulunduğu 4 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Cenin'de 4, Tulkerim'de ise 2 eski tutuklunun yeniden gözaltına alındığı, Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesinde 2, batısındaki Deyr İbzi beldesinde 1, Beytüllahim kentinde de 2 gencin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, kısa süre önce serbest bırakılan Filistinlilerin yeniden gözaltına alınmasının, ailelerinin hedef alınmasının ve kadınların gözaltına alınmasının "sistematik bir politika" olduğu ifade edildi.

Açıklamada bu uygulamaların Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde artan bir "toplu cezalandırma" yaklaşımının parçası olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

