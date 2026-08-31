Haberler

Batı Şeria'da İsrail'den Yeni Yıkım ve Gözaltılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 binayı yıktığı ve 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 binayı yıktığı ve 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı askeri birlik, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin Teavun Ulvi bölgesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, "C Bölgesi"nde inşa edilen Filistinli Ömer Saad'a ait evi yıktı.

Cuma günü evinin yıkılacağına ilişkin tebligat alan Saad, evinin 3 katlı olduğunu, her katta 3 ailenin yaşadığını ve toplam 10 kişinin binada ikamet ettiğini söyledi.

Saad, "Evimi yıksalar da enkazın üzerine çadır kurup orada yaşayacağım" dedi.

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri Ramallah'ın kuzeyinde yer alan Birzeit kasabasının Ayn el-Saky beldesinde Filistinlilere ait dörder katlı 2 binayı buldozerlerle tahrip etti.

7 Filistinli gözaltına alındı

İsrail güçlerinin, baskın düzenledikleri bölgelerde yıkımlarla eş zamanlı olarak toplam 7 Filistinliyi de gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu baskınlarda İsrail güçlerinin, yollara barikatlar kurarak trafik akışını durdurduğu, yıkım ve gözaltılar esnasında Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı aktarıldı.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı

Girne'deki gemi faciasında hesap vakti! Mahkeme hiçbirine acımadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazmayı vurduğu yerden hazine fışkırdı! Tam 700 parça

Kazmayı vurduğu yerden hazine fışkırdı! Tam 700 parça
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi

Uygun fiyatlı Togg! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Menajeri tutuklanan Manifest gözyaşlarını tutamadı! Son konser iddiası

Menajeri tutuklanan Manifest’ten son konser! Gözyaşlarını tutamadılar
Sancaktepe'de milli antrenör cinayetinde 3 zanlı adliyede

Sancaktepe'de milli antrenör cinayetinde 3 zanlı adliyede
Alanya'da inşaat işçisi düşerek hayatını kaybetti

Malzeme taşırken inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürüldüğü anlar kamerada

Milli antrenörün öldürüldüğü anlar kamerada
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını dünyaya ilan etti