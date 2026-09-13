İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 2'si çocuk 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, Cenin ve Tubas kentlerinde düzenlediği baskınlarda 2'si çocuk 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde baskınlar düzenledi.

Beytüllahim kentinde düzenlenen baskınlarda 15 yaşındaki Macid Mahir Abdulfettah ile 14 yaşındaki Ahmed Mahmud Şevke, evlerine düzenlenen baskınların ardından gözaltına alındı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin vilayetinde ise İsrail ordusu, kent ile bazı köy ve beldelere düzenlediği baskınlarda 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Cenin kentine bağlı çok sayıda köy ve beldeye baskın düzenleyerek bazı mahalle ve sokaklarda konuşlandı, çok sayıda eve baskın yapıp arama gerçekleştirdi ve bazı Filistinlileri sahada sorguladı.

İsrail güçleri ayrıca, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti güneyinde yer alan Tammun beldesinde bir Filistinliyi de evine düzenlenen baskının ardından gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA