İsrail ordusundan İran Savunma Bakanı ve DMO Komutanının öldüğü iddiası

Güncelleme:
İsrail ordusu, İran'a düzenlediği saldırılarda 7 üst düzey savunma yetkilisinin hayatını kaybettiğini iddia etti. İran Savunma Bakanı ve diğer önemli askeri liderlerin hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusu İran'a yönelik saldırılarında İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve İran lideri Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani ile Hatem el-Enbiya (Askeri İstihbarat) Başkanı Salah Asadi'nin öldüğünü iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılarda 7 üst düzey savunma yetkilisinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da, güvenlik sisteminin üst düzey liderlerinin toplandığı iki yerin tespit edilmesinin ardından "sürpriz" bir saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

Üst düzey komutanların hedef alındığı belirtilen açıklamada, İran Savunma Bakanı Nasırzade, DMO Komutanı Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve İran lideri Hamaney'in Danışmanı Şemhani ve Hatem el-Enbiya (Askeri İstihbarat) Başkanı Asadi'nin fotoğrafları paylaşılarak saldırılarda hayatlarını kaybettikleri iddiasına yer verildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
