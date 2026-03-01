İsrail ordusu, İran'dan yeni füzeler ateşlendiğini açıkladı
İsrail ordusu, ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak İran'dan yeni füzelerin ateşlendiğini açıkladı. Sirenlerin çaldığı bölgelerde, İsrail hükümeti halkı sığınaklara girmeye ve talimatlara uymaya çağırdı.
İsrail ordusu, ABD- İsrail saldırılarına misillemelerde bulunan İran'dan yeni füzeler ateşlendiğinin tespit edildiğini duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, füzelerin ateşlendiğinin tespit edilmesinin ardından birçok bölgede sirenler çaldığı aktarıldı.
Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı belirtilen açıklamada, İsraillilere sığınaklarda kalınması ve talimatlara uyulması gerektiği uyarısı yapıldı.
Öte yandan İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırıların başlatılmasının üzerinden bir gün geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, İran'a 24 saatte 1200 bomba atıldığını duyurdu.