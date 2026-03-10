Haberler

İran'ın misillemesi nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, İran'dan atılan füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu açıkladı. Kudüs'te patlama sesleri duyulurken, vatandaşlar sığınaklara gitmeleri konusunda uyarıldı. Beyt Şemeş kentine isabet eden bir füze sonucunda ölümler meydana geldiği bildiriliyor.

İsrail ordusunun İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığını açıklamasının ardından Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığına dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.

İran'ın misillemesinin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'in orta kesimlerinde sirenler çaldı.

İran misillemesini önlemek için devreye giren hava savunma füzeleri nedeniyle Kudüs'te patlama sesleri duyuldu.

Beyt Şemeş kentine isabet olduğu aktarılıyor

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentine isabet olduğu ve çevre yerleşimlere şarapnellerin düştüğü aktarıldı.

İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah" ise ilk belirlemelere göre, Beyt Şemeş kenti ve çevresinden henüz yaralı bildirimi almadıklarını açıkladı.

İsrail-ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın fırlattığı füzenin Beyt Şemeş kentindeki bir binaya isabet etmesi sonucu 9 İsraillinin öldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
14 yaşındaki kıza cinsel tacizden tutuklandığı sırada kız babası oldu

Tırda mide bulandıran olay! Tutuklandığı sırada kız babası oldu
Papa, ABD'de gözaltına alınan piskoposu görevden aldı

Piskopos krizi! Papa görevden aldı
İran'da ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 30 kişi gözaltına alındı

İran'da savaş devam ederken, çok sayıda gözaltı da var
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz

12 yıldır sabırla bu telefonu açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz