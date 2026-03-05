Haberler

İsrail ordusu, İran'ın yeni füze misillemesinde bulunduğunu açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ABD ile birlikte düzenledikleri saldırılara yanıt olarak İran'dan atılan füzelerin tespit edildiğini duyurdu. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilirken, halk sığınaklara girmeleri konusunda uyarıldı.

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni füze misillemesi tespit edildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri engellemeye çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, halktan en yakın sığınağa girmeleri uyarısında bulunurken başkent Tel Aviv dahil geniş bir bölgede sirenler çaldı.

Öte yandan İsrail Meclisi'nde milletvekillerinin İran'dan yapılan misillemeler nedeniyle bütçe görüşmelerini sığınakta gerçekleştirmek zorunda kaldığı basına yansıdı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama

Azerbaycan saldırısıyla ilgili İran'dan kafa karıştıran açıklama
Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu

Başlarından füze yağan çifte yöneltilen soru olay oldu
Paylaştığı videoya bakın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı olun' mesajı

Erdoğan'dan "Akıllı olun" mesajı
Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip 'Ben de varım' dedi

Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip "Ben de varım" dedi
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
ABD'nin kayıpları artıyor! 'Yenilmez' denilen savaş uçağı düştü

Kayıplar artıyor! ABD'nin "efsanesi" İran'da düştü