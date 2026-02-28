Haberler

İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan hava araçlarının engellendiğini duyurdu

Güncelleme:
İsrail ordusu, son saatlerde İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan bazı hava araçlarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Saldırı sırasında sirenlerin devreye girdiği bildirildi.

İsrail ordusu, son saatlerde İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan bazı hava araçlarının engellendiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucu sirenlerin devreye girdiği kaydedildi.

İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan hava araçlarını, hava savunma sistemlerinin tespit edip engellediği belirtildi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
