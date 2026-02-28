İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan hava araçlarının engellendiğini duyurdu
İsrail ordusu, son saatlerde İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan bazı hava araçlarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Saldırı sırasında sirenlerin devreye girdiği bildirildi.
Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu