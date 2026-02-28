Haberler

İsrail ordusu, İran'dan 12'nci dalga füze saldırının başlatıldığını duyurdu

Güncelleme:
İsrail ordusu, İran'dan gelen 12'nci dalga füze saldırısının başladığını ve ülke genelinde alarmların aktif hale geldiğini açıkladı. Hava savunma sistemleri füzeleri engellemek için devrede.

İsrail ordusu, İran'dan 12'nci dalga füze saldırısının başladığını ve ülke genelinde alarmların devreye girdiğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin İsrail'e doğru fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedilen açıklamada, halkın cep telefonlarına talimatlar gönderildiği ve bu talimatlara uyulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, füzelerin ateşlendiğinin tespit edilmesinin ardından ülke genelinde alarmların devreye girdiği belirtildi.

Öte yandan, İran'dan 12'nci dalga saldırı kapsamında füzelerin ateşlenmesinin ardından Ürdün'de de alarmlar devreye girdi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
