Haberler

İsrail basını: Ordu, İran'ın İsrail'e muhtemel sürpriz saldırısına hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İran arasındaki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İsrail ordusunun, olası bir İran saldırısına karşı hazırlık yaptığı bildirildi. İsrail, nükleer mesele üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı değerlendiriyor.

ABD ve İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından İsrail ordusunun İran'ın "muhtemel sürpriz" saldırına hazırlandığı iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, müzakerelerin tamamen çökme ihtimaline karşı İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazırlandığını bildirdi.

Haberde, İsrail ordusunun İran'dan gelecek bir "muhtemel sürpriz" saldırıya da hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Kanal 12, Pakistan'ın ABD ve İran'ı müzakere masasına döndürmek amacıyla iki tarafla da temaslarını sürdürdüğünü belirterek müzakerelerdeki ana anlaşmazlığın nükleer mesele olduğu ve bunun çözülmesi durumunda diğer sorunların kendiliğinden çözüleceğini ileri sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre ise üst düzey bir savunma yetkilisi, "saldırıların nükleer mesele ve balistik füze konusunda İran'a yeterli baskı uygulanmadan sona erdiğini ve İsrail'in İran'a saldırıları yeniden başlatmayı değerlendirdiğini" söyledi.

Haberde, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatmasını beklediği ve bu senaryoda İran'ın enerji altyapısına saldırarak ülkeyi nükleer programından vazgeçmeye zorlamaya çalışacağı öne sürüldü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

