İsrail, İran'a düzenlendiği hava saldırılarında 250 İHA'yı imha ettiğini iddia etti

Güncelleme:
İsrail ordusu, İran'a düzenlediği hava saldırılarında 250 insansız hava aracını imha ettiğini ve birçok İran askerinin öldürüldüğünü bildirdi. ABD ile iş birliği içinde yürütülen operasyonların, İran'ın insansız hava aracı kapasitesine yönelik arttığı öne sürüldü.

TEL İsrail ordusu, İran'a düzenlediği hava saldırılarında 250 insansız hava aracını (iHA) imha ettiğini ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile birlikte İran'a düzenlenen hava saldırılarında İran'ın insansız hava aracı kapasitesine yönelik saldırıların son birkaç gün içinde arttırıldığı, 28 Şubat'tan bu yana İran'a ait 250 İHA'nın, onlarca fırlatma rampasının imha edildiği ve çok sayıda İran askerinin öldürüldüğü öne sürüldü.

İsrail ordusunun resmi sosyal medya hesaplarından İran'a ait dronlara düzenlenen hava saldırılarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Açıklamada, İran'dan fırlatılan 110 İHA'nın düşürüldüğü de iddia edildi.

•? ?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
