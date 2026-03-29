İsrail, İran'a bir günde 140'ın üzerinde hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü

İsrail ordusu, ABD ile saldırı başlattıkları İran'a son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

İsrail ordusu, İran'ın askeri altyapısına yönelik son bir günde gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail savaş uçaklarının son bir günde 140'ın üzerinde hava saldırısı gerçekleştirdiği iddiasına yer verilen açıklamada, balistik füze fırlatma ve depolama tesislerinin yanı sıra hava savunma altyapısının hedef alındığı ileri sürüldü.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.