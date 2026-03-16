İsrail ordusu: İran'da 200'den fazla hedefe saldırı düzenledik

Güncelleme:
İsrail ordusu, ABD ile birlikte gerçekleştirdikleri saldırılarda İran'ın batısında ve orta kesiminde 200'den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. Saldırılar, balistik füze stoku ve savunma sistemlerini hedef aldı.

TEL İsrail ordusu, ABD ile düzenledikleri saldırılarda İran'ın batısında ve orta kesiminde 200'den fazla hedefin vurulduğunu ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'ın balistik füze stoku ve savunma sistemlerini azaltmak amaçlı saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Geride kalan gün boyunca, İsrail ordusunun Tahran yönetiminin 200'den fazla hedefine saldırı düzenlediği savunulan açıklamada, saldırı düzenlenen noktalar arasında komuta merkezleri, savunma sistemleri, silah depoları ve üretim tesisleri olduğu iddia edildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu

Komşuda üretim durdu, bir damla petrol kalmadı
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor

Hem İran hem de dünya için kabus olur! İşte İsrail'in korkunç planı
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı

Aile faciası! 15 yaşındaki çocuk evi kana buladı
Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli

Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli
İran'dan Doha ve Dubai için saldırı uyarısı: Terk edin

İran'dan iki şehir için saldırı uyarısı: Terk edin