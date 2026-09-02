Batı Şeria'da Baskın: 2 Filistinli Yaralı

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye düzenlediği baskında 2 Filistinli yaralandı.

Mugayyir Köy Meclisi Başkanı Emin Ebu Aliya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, köyün ana girişlerini kapatarak giriş-çıkışı engellediğini söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ise köyün batısında toplanmaya başladığını belirten Ebu Aliya, daha sonra da İsrail ordusunun köye baskın düzenleyerek çeşitli bölgelerinde konuşlandığını ifade etti.

Ebu Aliya, köy sakinlerinin İsraillilere karşı koymaya çalıştığını ancak İsrail askerlerinin, İsraillileri korumak için müdahale ettiğini, Filistinlilere ve evlerine doğru göz yaşartıcı gaz attığını belirtti.

Gazdan etkilenen bazı Filistinlilerin boğulma tehlikesi geçirdiğini, bazılarının ise İsrail askerleri tarafından ağır şekilde darbedildiğini aktaran Ebu Aliya, İsrail güçlerinin köyün batı kesimi başta olmak üzere Filistinlilerin evleri arasında yoğun şekilde konuşlandığını kaydetti.

İki Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köye baskını sırasında 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Kızılay ekiplerinin, açılan ateş sonucu biri boynundan diğeri sırtından yaralanan 2 Filistinliye müdahale ederek hastaneye sevkettiği bilgisi verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, koyunları çaldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise köyde İsrail ordusuna ait yaklaşık 15 askeri araç konuşlandı.

Ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail ordusu ve polisinin himayesinde Filistinliye ait koyunları çaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarla birlikte Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları da arttı.

Bu saldırılar öldürme, gözaltı, zorla yerinden etme, evlerin yıkılması ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi şeklinde gerçekleşiyor.

Kaynak: AA