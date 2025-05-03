İsrail Ordusu İHA'yı Etkisiz Hale Getirdi

İsrail ordusu, doğu yönünden gelen bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, doğu yönünden geldiği tespit edilen bir İHA'nın sirenler harekete geçirilmeden hava kuvvetlerince durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada söz konusu İHA'nın nereden geldiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Yedioth Ahronot gazetesi ise İHA'nın Yemen'den fırlatıldığı ve İsrail'in doğusundaki Ölü Deniz bölgesinde engellendiği bilgisini paylaştı.

İsrail ordusu daha önce de Yemen'den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü duyurmuştu.