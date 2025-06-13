İsrail Ordusu İddialara Yanıt Verdi: İran'ın Uçak Düşürdüğü Kaydedilmedi

İsrail ordusu, İran'ın 2 İsrail uçağını düşürdüğüne ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, İran basınında konuya ilişkin çıkan haberleri paylaştı.

Adraee, "İran medyasının yaydığı bu haberler tamamen asılsızdır." iddiasında bulundu.

Sözcünün paylaştığı ve yalanladığı görsellerde, Tasnim Haber Ajansı'nın İran hava savunma sistemlerinin İsrail'e ait 2 savaş uçağını düşürdüğü ve bir kadın pilotun yakalandığı iddiası yer aldı.