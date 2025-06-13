İsrail Ordusu İddialara Yanıt Verdi: İran'ın Uçak Düşürdüğü Kaydedilmedi

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İsrail ordusu, İran basınında yer alan iki İsrail savaş uçağının düşürüldüğü iddialarının asılsız olduğunu duyurdu. Ordu sözcüsü, konuya dair açıklamalarda bulundu ve İran medyasını yalan haber yapmakla suçladı.

İsrail ordusu, İran'ın 2 İsrail uçağını düşürdüğüne ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, İran basınında konuya ilişkin çıkan haberleri paylaştı.

Adraee, "İran medyasının yaydığı bu haberler tamamen asılsızdır." iddiasında bulundu.

Sözcünün paylaştığı ve yalanladığı görsellerde, Tasnim Haber Ajansı'nın İran hava savunma sistemlerinin İsrail'e ait 2 savaş uçağını düşürdüğü ve bir kadın pilotun yakalandığı iddiası yer aldı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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