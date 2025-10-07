Haberler

İsrail Ordusu, Husilerin İHA Saldırısını Engelledi

Güncelleme:
İsrail ordusu, İran destekli Husilerin Yemen'den gönderdiği 4 insansız hava aracının engellendiğini açıkladı. Eilat kentinde alarmların çaldığı belirtilirken, can kaybı veya hasar olmadığı aktarıldı.

İsrail ordusu, İran destekli Husilerin Yemen'den gönderdiği 4 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Yemen'den gönderdiği 4 İHA nedeniyle İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde alarmların çaldığı belirtildi.

Atılan İHA'ların hava savunma sistemlerince imha edilerek engellendiği ifade edildi.

Öte yandan yerel basın saldırıda can kaybı veya hasar oluşmadığını aktardı.

Husiler, Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım nedeniyle İsrail'e zaman zaman füze ve İHA'larla saldırı düzenliyor.

İsrail ise bu saldırıları gerekçe göstererek zaman zaman Yemen'e hava saldırılarında bulunuyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
