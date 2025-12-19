Haberler

İsrail ordusu Batı Şeria'da cuma namazının ardından cemaati ablukaya aldı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Husan köyünde cuma namazı sonrası cami cemaatine abluka uyguladı. Cami çıkışında cemaatin dışarıya çıkmasına izin verilmediği bildirildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin batısında yer alan Husan köyünde, cuma namazı sonrası cami cemaatini abluka altına aldı.

Husan Köy Heyeti Başkanı Rami Hamamira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin köy girişinde konuşlandığını ardından Ebubekir Sıddık Camisi'ndeki cemaatin dışarı çıkmasına engel olduğunu belirtti.

İsrail askerlerinin çevredeki binalardan da ateş açtığını ve ses bombaları patlattığını belirten Hamamira, askerlerin cami içindeki cemaate fiili şiddet uygulayarak birçok kişiyi darbettiğini vurguladı.

Hamamira ayrıca, söz konusu baskın ve ablukanın, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgedeki Filistinlilere yönelik saldırılarıyla eş zamanlı gerçekleştiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
