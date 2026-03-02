Haberler

Savaşta yeni cephe! İsrail saldırıları şiddetlendirme kararı aldı

Savaşta yeni cephe! İsrail saldırıları şiddetlendirme kararı aldı Haber Videosunu İzle
Savaşta yeni cephe! İsrail saldırıları şiddetlendirme kararı aldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, Hizbullah'ı hedef alarak Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştıracaklarını açıkladı. ABD ile ortak yürütülen saldırılarda, İran liderinin öldürülmesi sonrası Hizbullah'ın füze saldırılarına misilleme yapıldığı bildirildi.

ABD ile İsrail'in ortak saldırısında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı füze ve roket saldırısında bulunarak İran'ın misillemelerine katıldı.

"BUNUN BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER"

İsrail ordusu Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Milo, "Hizbullah, Lübnan Devleti yerine İran rejimini tercih etti ve vatandaşlarımıza saldırı düzenledi. Biz, buna hazırlıklıydık ve onlar bunun bedelini ağır ödeyecekler." ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH'IN ÜST DÜZEY İSİMLERİ HEDEF ALINDI

Beyrut ve Lübnan'ın güneyine yönelik geniş çaplı bir ilk saldırı dalgasını düzenlediklerini kaydeden Tümgeneral Milo, Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerini, karargahlarını ve altyapılarını hedef aldıklarını iddia etti.

"SALDIRILAR SÜRÜYOR, ŞİDDETİ ARTACAK"

İsrail güçlerinin Lübnan sınır hattında önemli ölçüde takviye edildiğini belirten Milo, "Saldırılar sürüyor, şiddeti artacak." tehdidinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Hizbullah, gece saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlenmiş, Hayfa'nın güneyini hedef aldıklarını duyurmuştu. İsrail ordusu da bunun üzerine Lübnan geneline hava saldırıları başlatmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Türkiye'den İran kararı! Kapılar karşılıklı kapatıldı
İsrail, Hizbullah'ın kritik ismi Mohammed Raad'i hava saldırısıyla öldürdü

İsrail ülkenin başkentini hedef alıp kritik ismi uykusunda vurdu
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı

Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı
Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Gözler İran'a çevrilmişken Kim'den sürpriz bir çıkış geldi
Trump'ın eski dostu Greene'den, Türkiye'yi hedef alan eski İsrail lideri Bennett'a tepki: Herkes uyansın

Trump'ın eski dostundan İsrail'in eski liderine Türkiye hatırlatması
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi