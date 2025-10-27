Haberler

İsrail Ordusu, Hizbullah'a Karşı Harekete Geçti

İsrail gazetesi Maariv'in askeri analisti Avi Aşkenazi, İsrail ordusunun Gazze'deki ateşkesin ardından Hizbullah'a odaklandığını ve bu yönde saldırılarını artırdığını açıkladı. Aşkenazi, Hizbullah'ın köşeye sıkıştığını ve yeniden İsrail'in birincil hedefi haline geldiğini vurguladı.

İsrail gazetesi Maariv'in askeri analisti Avi Aşkenazi, İsrail ordusunun saldırılarını yoğun biçimde Hizbullah'a yönelttiğini ve Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ardından Tel Aviv'in öncelikli hedefinin yeniden Hizbullah olduğunu belirtti.

Askeri analist Aşkenazi, Maariv'deki köşesinde, "Gazze'deki ateşkesin Hizbullah açısından ciddi bir endişe kaynağı olması" gerektiğini savundu.

Aşkenazi, "Ateşkesten bu yana İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı gücünü artırmak için yeterli zaman, insan kaynağı, silah ve kapasiteye sahip oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin başlamasından bu yana İsrail ordusunun Lübnan'da gerçekleştirdiği hava saldırıları ve suikastların listesini incelediğini belirten Aşkenazi, "Sadece son 2 haftada Lübnan'daki İsrail faaliyetlerinin kısmi bir listesi şöyle: On Hizbullah mensubu 'etkisiz hale getirildi' ve çok sayıda hava saldırısı düzenlendi." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun geçen hafta (Lübnan sınırı boyunca) gerçekleştirdiği büyük çaplı askeri tatbikata işaret eden Aşkenazi, şöyle devam etti:

"İsrail ordusunun istihbarat birimi Hizbullah'a odaklanmış durumda. Gazze'deki ateşkesin ardından ordunun durumu, askeri kaynaklara göre, yeteneklerini yeniden düzenlemesine ve Lübnan'a eskisine kıyasla daha hızlı saldırılar düzenlemesine olanak tanıyor. Hizbullah şu anda köşeye sıkışmış durumda çünkü Lübnan hükümeti, ABD himayesinde Hizbullah'ı silahsızlandırmak için adımlar atıyor."

Öte yandan Hizbullah'ın da işgal altındaki Şeba Çiftlikleri'ndeki askeri noktalara saldırabileceğini öne süren Aşkenazi, Avivim, Yaron ve Hanita gibi İsrail yerleşim bölgelerinin hedef alabileceğini ya da İsrail topraklarına roket atabileceğini iddia etti.

Aşkenazi, Hizbullah'ın yeniden İsrail'in ilk hedefi haline geldiğine vurgu yaparak, "İsrail ordusu şu anda fazla enerjiye, silaha ve operasyonel kapasiteye sahip. Bu nedenle Hizbullah bir kez daha İsrail'in birincil hedefi haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan ile ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel
