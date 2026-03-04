İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de bir binaya saldırı tehdidinde bulundu

İsrail ordusu Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesinde bir binaya saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde bir binanın hedef alınacağını ifade etti.

Adraee açıklamasında paylaştığı haritada hedef alınacağını aktardığı binanın kırmızıya boyanmış fotoğrafını paylaştı.

Açıklamada Dahiye'nin Harat Hıreyk bölgesindeki söz konusu binanın Hizbullah'a ait olduğunu iddia eden Adraee, yapının 3 kilometreye kadar çevresinde bulunan Lübnanlılara evlerini boşaltarak bölgeden uzaklaşmaları gerektiği şeklinde tehditte bulundu.