Haberler

Hizbullah saldırısında öldüğü duyurulan çiftçinin, İsrail ordusunca öldürüldüğü ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in kuzeyinde Hizbullah saldırısı sırasında hayatını kaybettiği bildirilen çiftçinin, aslında İsrail ordusunun topçu ateşiyle yanlışlıkla öldüğü ortaya çıktı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Misgav Am yerleşiminden Ofer Moskovitz'in (60) ailesine, Moskovitz'in ordunun topçu ateşiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberde, İsrail ordusunun yürüttüğü askeri soruşturma sonucunda Moskovitz'in yanlışlıkla Lübnan'ın güneyi yerine Misgav Am yerleşimini hedef alan topçu ateşinde öldüğünün doğrulandığı aktarıldı.

İsrail basını, Misgav Am yerleşimine düzenlenen tanksavar füze saldırısında iki aracın isabet aldığını aktarmıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da doğrudan isabet alan araçta bir kişinin öldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın bölgeye roket saldırısı düzenlediği iddiasının ardından Moskovitz'in ordunun topçu ateşiyle ölmüş olabileceği ihtimalinin araştırıldığını duyurmuştu.

Ordu, yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını henüz kamuoyuna açıklamadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt! Bu sözler dünyayı felakete sürükler
Herkes onu konuşuyor! Arda'dan derbiye damga vuran hareket

Herkes onu konuşuyor! Arda'dan derbiye damga vuran hareket
Senatör Graham'dan ABD ordusunu bitirecek çağrı! Geçmişi çabuk unuttu

Senatör Graham'dan ABD ordusunu bitirecek çağrı! Geçmişi çabuk unuttu
Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama

Yok böyle karşılama! Dünyaya resmen gözdağı verdiler
Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız

Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
Çılgın maça damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü
Bakan Çitçi'nin Türkiye'de örnek aldığı isim: Bir gün onun gibi olmak isterim

İşte Bakan Çiftçi'nin idolü: Bir gün onun gibi olmak isterim