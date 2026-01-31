İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilenlerin kaldığı kampa saldırısı çadırlarda yangına yol açtı

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığı kampın idare binasını bombalayarak çadırlarda yangına ve yıkıma yol açtı.

AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesinde, yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığı Gays Kampı'nın idare binasını hedef aldı.

Hava saldırısı, çadırlarda yangın çıkmasına ve çok sayıda çadırın ağır hasar görmesine yol açtı.

Saldırı İsrail ordusunun binanın boşaltılmasına yönelik tehdidinin ardından gerçekleşti. Daha önce de aynı noktaya İsrail'e ait bir insansız hava aracı tarafından roketli saldırı yapılmıştı.

Han Yunus'taki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü de yaptığı açıklamada, hava saldırısının ardından kamptaki yerinden edilmiş kişilerin çadırlarında çıkan yangının ekipler tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.

Görgü tanıkları da saldırının yerinden edilmiş sivillerin çadırlarında geniş çaplı hasara yol açtığını ve bazı çadırların kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin son verilerine göre, 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu 1450 ihlal gerçekleştirdi, bu ihlallerde 524 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1360 kişi yaralandı.