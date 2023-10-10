İsrail Ordusu: (Bebeklere ilişkin iddialar) Bizde bunun teyidi yok

İsrail Ordu Sözcülüğü, İsrail basınında çıkan ve sosyal medyada yayılan "Hamaslıların bebeklerin başlarını kestiği" yönündeki iddiaları için, ellerinde bunu teyit edecek bir bilgi bulunmadığını bildirdi.

İsrail Ordu Sözcülüğü, İsrail basınında çıkan ve sosyal medyada yayılan "Hamaslıların bebeklerin başlarını kestiği" yönündeki iddiaları için, ellerinde bunu teyit edecek bir bilgi bulunmadığını bildirdi.

Gazze'den 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlatılan saldırı sırasında Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail tarafında "çok sayıda İsrailli bebeğin başını kestiği" iddialarına yer verildi.

AA muhabiri, konuyla ilgili İsrail Ordu Sözcülüğü'ne telefonla ulaşarak, "Hamas'ın saldırısının ardından İsrail tarafında bu saldırıyı gerçekleştirenler tarafından başları kesilen bebeklerin bulunduğu yönünde haberler çıktı? Bunu doğrulayabilir misiniz ya da bu konuda bilgi verebilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

Sözcülük, "Haberleri gördük ama elimizde bir detay, bunlara dair bir teyit yok" yanıtını verdi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 110'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.