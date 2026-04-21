İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde evleri yıkmaya devam ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki bölgelerdeki yıkım faaliyetlerine geçici ateşkese rağmen devam ediyor. Çok sayıda bina patlayıcılarla yıkılırken, askeri araçlar da yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini bildirdi.

İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde evleri yıkmayı sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde Bint Cubeyl ilçesinin Maslah Mahallesi'nde çok sayıda binayı patlayıcılarla havaya uçurdu.

Haberde, askeri araçların da bölgede yıkım ve dozer faaliyetleri yürüttüğü aktarıldı.

Hiyam beldesinin güney girişinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi binası, İsrail ordusunun gece saatlerinde yerleştirdiği patlayıcılarla tamamen yıkıldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği Hiyam, Beyt Lif, Şama, Bayyada ve Nakura beldelerinde de çok sayıda evi ve yerleşim alanını patlayıcılarla hedef alarak yerle bir ettiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusunun, Bin Cubeyl'e bağlı Beyt Yahun beldesi yönüne topçu saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusu, 19 Nisan'da geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altına aldığı bölgelerde yıkıma devam edeceğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı

Erdoğan sinyali vermişti, 41 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var
Alanya'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu

Şüphelenip odaya giren otel personeli korkunç manzarayla karşılaştı
Serie A'da fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı

Fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak

Bakan Gürlek açıkladı! Gülistan soruşturmasında tek düğüm kaldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e dikkat çeken muamele

Alanya'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu

Şüphelenip odaya giren otel personeli korkunç manzarayla karşılaştı
'Köyün neşesi' engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti

Tüm köyün neşesiydi! İmam dahi ayakta durmakta zorlandı
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş

Okul saldırganı katliam öncesinde annesiyle güzellik merkezine gitmiş