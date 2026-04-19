İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde yıkımı sürdürüyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde yıkıma devam edeceğini açıkladı. Geçici ateşkese rağmen, Hizbullah yapıları hedef alınarak patlayıcılarla bazı evler yıkıldı.

İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altına aldığı bölgelerde yıkıma devam edeceğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde işgal altına alınan bölgelere ilişkin bir harita paylaşıldı.

Açıklamada, beş birliğin deniz desteğiyle bölgede Hizbullah altyapısı olduğu iddia edilen yapıları imha etmeye devam ettiği ve bu bölge içerisinde karadan "operasyonlarına devam ettiği" bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, geçici ateşkese rağmen İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu Bayyada ve Nakura beldelerinde bazı evleri gece yarısından sonra patlayıcılarla yıktığını kaydetmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
