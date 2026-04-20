Haberler

İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği beldelerde evleri yıkmaya devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Şema, Nakura, Bayyada, Meys el-Cebel ve Kantara beldelerinde evler yıkılırken, Hula beldesinin çevresine topçu saldırıları düzenlendi.

İsrail ordusu geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgalinde tuttuğu bazı beldelerde evleri yıkmayı sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerleri güneyde işgal altında tuttuğu Şema, Nakura, Bayyada, Meys el-Cebel ve Kantara beldelerinde yıkım faaliyetlerine devam ediyor.

Öte yandan İsrail ordusu, güneydeki Hula beldesinin çevresine topçu saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, dün, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altına aldığı bölgelerde yıkıma devam edeceğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Genç doktorun yanarak can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Zenit'te de kayıplara karıştı

Son 1 yılda kendisine verdiği zarar akıllara ziyan
İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Genç doktorun yanarak can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Muavin otobüste düşen takma dişin sahibini aradı: Bahattin ağabey dişin ağzında mı?

Otobüste takma diş bulan muavinin sorusu yolcuları kırdı geçirdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi

Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi