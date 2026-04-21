İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde çok sayıda eve saldırı düzenledi

İsrail ordusunun, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam kasabasına bombalı saldırılar düzenlediği bildirildi. Lübnan haber ajansı NNA, birçok evin bombalandığını ve Haret Sayda kasabasındaki bir eczaneye saldırı tehdidinde bulunulduğunu aktardı.

İsrail ordusunun, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam kasabasında çok sayıda eve bombalı saldırı düzenlediği bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu kasabadaki birçok evi patlayıcılarla hedef aldı.

İsrail ordusu güneyde Sayda kentine bağlı Haret Sayda kasabasında ise bir eczaneye saldırı tehdidinde bulundu.

Söz konusu eczanenin, belediye binasının karşısında yer alması nedeniyle bina tamamen boşaltıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Ahmed Khalifa
