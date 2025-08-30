İsrail Ordusu Gazze'yi Bombardımana Tutarak İşgal Planını Uyguluyor

İsrail ordusu, Gazze'de bazı mahalleleri rastgele bombardıman ve uzaktan kumandalı patlayıcı robotlarla yerle bir ediyor.

Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütünden (Euro-Med) konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze kentindeki bazı mahalleleri yerle bir ettiği, ağustos ayı başından itibaren Gazze'nin doğusundaki kuzey ve güney eksenlerinde saldırılarını yoğunlaştırdığı ve bunun, kentin yeniden işgal planının bir parçası olduğu belirtildi.

İsrail'in rastgele bombardıman ve uzaktan kumandalı patlayıcı robotları kullanarak yaşam alanlarını silmeye çalıştığı ifade edilen açıklamada, İsrail ordusunun "soykırım sırasında yeni araçlar" kullandığı vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası hukuk uyarınca patlayıcı robotların yasak olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu robotlar, birden fazla binayı aynı anda tahrip edebiliyor. İsrail ordusu, bu robotları ilk kez Mayıs 2024'te, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda kullandı. Patlayıcı robotlar artık Gazze'de sokaklarda dolaşıyor. Yerleşim alanlarını hedef alarak kendilerini patlatıyor."

Açıklamada, İsrail ordusunun, kentin başka bölgelerinde de bu tip robotları uzaktan patlatarak evler ve yerleşim alanlarında büyük yıkıma neden olduğu kaydedildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, 27 Ağustos'ta, İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal planını açıkladıktan sonra kuzey ve güney mahallelerde bu robotları kullanarak binaları ve yerleşim tesislerini yıktığını söylemişti.

Basal, ağustos başından bu yana 1500'den fazla binanın tamamen yıkıldığını aktarmıştı.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.