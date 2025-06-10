İsrail Ordusu Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda Üç Sağlık Görevlisini Katletti

İsrail Ordusu Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda Üç Sağlık Görevlisini Katletti
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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği bombardıman sonucunda üç sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Sonuç olarak, Gazze'deki saldırılarda ölü sayısı 72'ye ulaşırken, toplamda savaşın başlangıcından bu yana 54 bin 927 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Gazze şehrine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah semtinde ölü ve yaralıları kurtarma misyonunu yürüten sağlık çalışanları, İsrail ordusu tarafından yapılan bombardımana maruz kaldı.

Bombardıman sonucunda sağlık görevlileri Hüseyin Muhaysin, Vail el-Attar ve Bera Faris Afane hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72'ye yükseldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin açıkladığı son rakamlara göre, savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sağlık personeli sayısı yaklaşık 1580'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 649 Filistinli hayatını kaybetti, 14 bin 574 kişi yaralandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 54 bin 927'ye, yaralıların sayısı da 126 bin 615'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkazda hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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