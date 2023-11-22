İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 1 askerinin daha öldüğünü duyurdu
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İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldüğünü açıkladı.
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldüğünü açıkladı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 1 İsrail askerinin öldüğü ifade edildi.
İsrail ordusu Gazze'ye karadan saldırıya geçtiği 31 Ekim'den bu yana ölen asker sayısının 70'e yükseldiğini bildirdi.
Kaynak: AA / Güncel