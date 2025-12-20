Haberler

İsrail ordusu, Gazze kentine düzenlediği saldırıda Filistinli sivilleri hedef aldığını kabul etti

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği ve 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda sivilleri hedef aldığını kabul etti.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Et-Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Gazze Şehitleri" okulundaki bir düğün sırasında düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

Sivillere verilen zarardan dolayı üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, saldırıyı düzenleyen birliklerin "Sarı Hattın" batı tarafındaki bazı yapılarda birkaç "şüpheli" tespit ettiği ileri sürüldü.

Ardından düzenlenen saldırıda sivillerin hedef alındığı kabul edilen açıklamada, "İsrail ordusu, olaya karışmayan kişilere verilen zarardan dolayı üzüntü duyuyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, Gazze'de topçu saldırısıyla 6 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde bulunan bir barınma merkezini düğün sırasında topçu saldırısıyla hedef alarak 6 Filistinliyi öldürdü.

Sağlık yetkilileri AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail'in, Filistinlilerin barınak olarak kullandığı "Gazze Şehitleri" okulunu hedef aldığı topçu saldırısında hayatını kaybeden 1'i kadın 6 Filistinlinin cenazesi ile 3'ü ağır 5 yaralının Gazze şehrinin merkezindeki Baptist Hastanesine getirildiğini belirtti.

Görgü tanıkları da İsrail'e ait bir tankın mahalleye girerek barınma merkezi olarak kullanılan okula yaklaştıktan sonra ateş açması sonucunda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını ifade etti.

??????- Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hatta" çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.???????

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek 11 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 395'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1088 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
