İsrail Ordusu Gazze'deki Filistinlileri Zorla Sürgün Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kalıcı işgal için başlattığı şiddetli saldırılar kapsamında kuzeydeki Filistinlilerin batıya doğru sürgün edilmesi için emir yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan 2 kentteki 5 mahallede yaşayan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin bir harita paylaştı.

Adraee, İsrail ordusunun, El-Atatıra, Cibaliya el-Beled, Eş-Şucaiyye, Ed-Derec ve Ez-Zeytun mahallerinde saldırılarını şiddetlendireceğini ve genişleteceğini ifade etti.

Adraee, Filistinlilere bu bölgeleri derhal boşaltma ve batıya doğru gitme emri verdi.

İsrail ordusu daha önce Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceği "Gideon Savaş Arabaları" ismini verdiği kara saldırısına başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirmek için uygulamaya başladığı saldırı planıyla Filistinlilerin Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülmesi öngörülüyor.

İsrail basınında geçen hafta yer alan haberlerde ise ordunun, 2 ay içinde Gazze'nin yüzde 75'ini işgal etmeyi planladığından bahsedilmişti.