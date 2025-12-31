İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilmiş kişilere ateş açarak iki Filistinliyi yaraladı
Gazze Şeridi'nin merkezindeki mülteci kamplarında, İsrail ordusu tarafından yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına ateş açılması sonucu iki Filistinli yaralandı. Olayla ilgili açıklamalarda yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına ateş açarak iki Filistinliyi yaraladı.
Gazze Şeridi'ndeki Avde Hastanesinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail ordusuna ait araçlardan Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarında yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ve evlerine rastgele ateş açıldığı kaydedildi.
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu iki Filistinlinin yaralanarak hastaneye getirildiği belirtildi.
Yaralıların durumuna ilişkin henüz açıklama yapıldı.
Hedef alınan iki bölge, İsrail ordusunun ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği bölgeler arasında yer alıyor.