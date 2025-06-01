İsrail Ordusu Gazze'deki diyaliz merkezi yıktı

İsrail Ordusu Gazze'deki diyaliz merkezi yıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki Nura el-Kabi Diyaliz Merkezi'nin tamamen yakıldığını açıkladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Nura el-Kabi Diyaliz Merkezi'nin İsrail Ordusu'nun saldırıları nedeniyle tamamen yıkıldığı açıklandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Gazze'nin kuzeyindeki böbrek hastalarına hizmet veren merkeze yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

DİYALİZ MERKEZİ TAMAMEN YIKILDI

Nura el-Kabi Diyaliz Merkezi yıkılmasının, böbrek hastalarını, sonuçları öngörülemeyen bir felakete sürüklediği ifade edilen açıklamada, böbrek hastalarının yüzde 41'inin diyaliz merkezlerine erişimlerinin engellenmesi ve bu merkezlerin yıkılması nedeniyle savaş sırasında öldüğü vurgulandı.

İSRAİL'İN HEDEFİ SAĞLIK MERKEZLERİ

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri ve özel bakım merkezlerini boşaltmak için tehlikeli bir yöntem doğrultusunda hareket ettiği dile getirildi.

NE OLMUŞTU?

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 28 Mayıs'ta yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana böbrek hastası 26 kişinin gerekli tıbbi bakım ve gıda eksikliği sebebiyle yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

Çok konuşulacak iddia! Operasyondan önce konkordato ilan etmişler
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek

Tüm dünyayı şoke eden saldırıyla ilgili Zelenski'den ilk açıklama
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarızr77s4nktf:

ben diyorum bu israil haritadan silinmezse dünyaya rahat yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Amara Diouf bombası! Genç yıldız İstanbul'a geldi

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Yıldız golcü İstanbul'da
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken 'Filistin'e özgürlük' diye bağırdı

Kafese sıkıştırdığı İsrailli rakibini döverken aynı cümleyi tekrarladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Fenerbahçe'den

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Süper Lig devinden
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Miss World 2025 birincisi belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını

Miss World 2025'te birinci belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını
Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi

Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi
Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak

Türkiye'den Ay'a tarihi çıkartma! Bunu yapan ilk ülke olacak
SGK Başuzmanı Karakaş, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim net rakam verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.