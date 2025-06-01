İsrail Ordusu Gazze'deki diyaliz merkezi yıktı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Nura el-Kabi Diyaliz Merkezi'nin İsrail Ordusu'nun saldırıları nedeniyle tamamen yıkıldığı açıklandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Gazze'nin kuzeyindeki böbrek hastalarına hizmet veren merkeze yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

DİYALİZ MERKEZİ TAMAMEN YIKILDI

Nura el-Kabi Diyaliz Merkezi yıkılmasının, böbrek hastalarını, sonuçları öngörülemeyen bir felakete sürüklediği ifade edilen açıklamada, böbrek hastalarının yüzde 41'inin diyaliz merkezlerine erişimlerinin engellenmesi ve bu merkezlerin yıkılması nedeniyle savaş sırasında öldüğü vurgulandı.

İSRAİL'İN HEDEFİ SAĞLIK MERKEZLERİ

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri ve özel bakım merkezlerini boşaltmak için tehlikeli bir yöntem doğrultusunda hareket ettiği dile getirildi.

NE OLMUŞTU?

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 28 Mayıs'ta yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana böbrek hastası 26 kişinin gerekli tıbbi bakım ve gıda eksikliği sebebiyle yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.