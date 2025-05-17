İsrail Ordusu Gazze'deki Aşevi ve Yardım Merkezlerine Saldırıyor

İsrail Ordusu Gazze'deki Aşevi ve Yardım Merkezlerine Saldırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 29 aşevi ve 39 yardım dağıtım merkezini bombaladığı, bu saldırıların Filistin halkını aç bırakma politikası kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Son saldırıda Deyr el-Belah'taki bir gıda yardım deposu hedef alındı ve 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'nde 29 aşevi ile 39 yardım dağıtım merkezini bombaladığı belirtildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de tüm sınır kapılarını kapatarak Filistinlileri aç bırakma politikasını 77 gündür sürdürdüğü vurgulandı.

Filistin halkına yönelik bu "sistematik aç bırakma" politikası kapsamında Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bir gıda yardım deposunun bombalandığı, 5 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi ancak saldırının ne zaman gerçekleştiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Son saldırıyla birlikte gıda alanında şu ana kadar vurulan yerlerin sayısının 29'u aşevi, 39'u yardım dağıtım merkezi olmak üzere 68'e yükseldiği aktarıldı.

Bu tür saldırılarda gıdaya ulaşmaya çalışan yüzlerce kişinin öldüğü vurgulanan açıklamada, bu kanlı tablonun, "soykırım, abluka ve aç bırakma" üzerine kurulu İsrail'in gerçek yüzünü ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliğinin, bir halkın açlıktan ve bombardımandan ölmesine ortak olması anlamına geldiği dile getirildi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

Kritik tarih pazartesi! İstanbul'a gelmeyen Trump'tan yeni karar
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu

78 kişinin can verdiği otel yangınında istenen cezalar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi

20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Galatasaray'ın efsanesi Hagi, Okan Buruk'u öve öve bitiremedi: Altın ekibin bir parçası

Okan Buruk'u öve öve bitiremedi! Çarpıcı bir itiraf
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi

22 vekil istifasıyla ara seçim iddiası! Çelik, canlı yayında yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.