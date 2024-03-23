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İsrail Ordusu Gazze'de Yardım Bekleyen Filistinlilere Saldırdı, 7 Kişi Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında en az 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki Gazze kenti merkezinde bulunan Kuveyt Kavşağı'nda yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlilere topçu atışıyla saldırı düzenledi.

Onlarca kişinin bulunduğu noktaya düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, 19 Mart'ta da Kuveyt Kavşağı'nda insani yardımlara eşlik etmek için bekleyen yerel ekipleri hedef almış, saldırıda 23 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Aynı şekilde İsrail ordusunun, Kuveyt Kavşağı yakınında 14 Mart'ta insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucunda 20 kişi ölmüş, 155'ten fazla kişi yaralanmıştı.

Gazze kentinin güneyinde 29 Şubat'ta da Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere yapılan saldırıda 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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