Haberler

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze'deki saldırısında 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk, biri kadın olmak üzere 3 Filistinli yaralandı. Saldırılar, 10 Ekim 2025'te başlayan ateşkesi ihlal ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği saldırıda ikisi çocuk ve biri kadın, 3 Filistinli yaralandı.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail askerine ait araçlardan güneydeki El-Meslah bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara yoğun ateş açıldı.

Saldırılarda ikisi çocuk ve biri kadın; yaralanan 3 Filistinli, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine kaldırıldı.

İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunda kontrolündeki bölgelere savaş uçaklarıyla da saldırı düzenledi.

Refah şehrinin batı bölgeleri ise yoğun topçu ateşine maruz kalırken, bu saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail topçuları ise Cibaliye Kampı'nın doğu bölgelerini bombaladı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

DEM Parti-Erdoğan görüşmesinden saatler sonra ilk açıklama
Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada

Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin ölümü kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Sınır komşumuzu kan gölüne çeviren olaylarda ölü sayısı 7 bini aştı

Olaylar durulsa da komşudan gelen acı bilanço korkunç
Benzin pompaya yansıdı! İşte akaryakıtta güncel fiyatlar

Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! İşte güncel fiyatlar...
Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı

Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!