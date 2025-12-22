Haberler

İsrail ordusunun Gazze'nin doğusunda düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nde düzenlediği saldırılarda 2 Filistinliyi öldürdü. İnsansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda, bölgedeki sivil kayıpların 405'e çıktığı bildirildi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Şucaiye Mahallesi'ndeki evine gitmek isteyen İmad Fevzi el-Meydene'nin İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracından (İHA) hedef alındığını belirtti.

İkinci saldırıda ise Filistinli Muhammed Ebu Asr'ın İsrail kontrolündeki bölgeye girdiği iddiasıyla İsrail İHA'ları tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Sağlık kaynakları, Şucaiyye Mahallesi'ndeki İHA saldırıları sonucu hayatını kaybeden Meydene ile Ebu Asr'ın naaşlarının Baptist Hastanesine getirildiğini aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ihlallerini sürdüren İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, en az 405 sivil yaşamını yitirdi, 1115 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
