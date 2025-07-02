İsrail Ordusu Gazze'de Hastane Müdürünü Hedef Aldı, Hayatını Kaybetti
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde bulunan Endonezya Hastanesi Müdürü Mervan Sultan'ın evini hedef alması sonucunda Sultan ve birkaç aile üyesi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, saldırıları kınayarak sağlık personelinin hedef alındığını belirtti.
İsrail ordusunun evini hedef aldığı Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi Müdürü Mervan Sultan hayatını kaybetti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi Müdürü Sultan'ın Gazze kentindeki evini hedef aldığı belirtildi.
İsrail ordusunun evini hedef aldığı Mervan Sultan'ın ailesinden birkaç kişiyle birlikte hayatını kaybettiği aktarıldı.
İsrail'in Gazze'de sivil altyapıyı, açlıkla mücadele eden ve yerinden edilen Filistinlilerin yanı sıra sağlık personelini de kasıtlı olarak hedef aldığı ifade edildi.
Açıklamada, Gazze'de çok sayıda hastaneyi hedef alan İsrail ordusunun sağlık personelini hedef alan saldırısı kınandı.