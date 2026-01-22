İsrail ordusu, Gazze'de 19 Ekim 2025'te yaralanan bir askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde 19 Ekim 2025'te çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ölen askerin Yedek Başçavuş Asael Babad (38) olduğu belirtildi.

Menashe Tugayı'nın 941. Taburu'ndan olan askerin, Gazze Şeridi'nin güneyinde 19 Ekim 2025'te çıkan çatışmada ağır yaralandıktan sonra öldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten itibaren ailesinin isminin yayınlanmasına izin verdiği ölen asker sayısının 924'e çıktığını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı ve ateşkese rağmen aralıklarla sürdürdüğü saldırılarda 71 bin 562 Filistinli hayatını kaybederken, 171 bin 379 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları ve insani yardım girişine yönelik kısıtlamalar nedeniyle büyük bir insan felaketi yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında Gazze'de ateşkes 10 Ekim 2025'te sağlandı.