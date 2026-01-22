Haberler

İsrail ordusu, Gazze'de 19 Ekim 2025'te yaralanan bir askerinin öldüğünü duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ekim 2025'te çatışmada ağır yaralanan Yedek Başçavuş Asael Babad'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ekim 2023'ten itibaren ölü sayısının 924'e çıktığı bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde 19 Ekim 2025'te çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ölen askerin Yedek Başçavuş Asael Babad (38) olduğu belirtildi.

Menashe Tugayı'nın 941. Taburu'ndan olan askerin, Gazze Şeridi'nin güneyinde 19 Ekim 2025'te çıkan çatışmada ağır yaralandıktan sonra öldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten itibaren ailesinin isminin yayınlanmasına izin verdiği ölen asker sayısının 924'e çıktığını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı ve ateşkese rağmen aralıklarla sürdürdüğü saldırılarda 71 bin 562 Filistinli hayatını kaybederken, 171 bin 379 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları ve insani yardım girişine yönelik kısıtlamalar nedeniyle büyük bir insan felaketi yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında Gazze'de ateşkes 10 Ekim 2025'te sağlandı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı

Kız kardeşlerin katilinin sonu, kötü bitti
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi

Bir kentimiz sele telim! Araçlar böyle sürüklendi
Volkan Demirel'in transferdeki gözdesi Trabzonspor'un radarına girdi

Volkan Demirel'in transfer gözdesi Süper Lig devine yolcu
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?