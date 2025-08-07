İsrail Ordusu, Gazze'de Boşaltma Tehdidinde Bulundu

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Derec mahallelerinin boşaltılması tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Tuffah ve Derec mahallelerine ilişkin bir harita paylaştı.

Adraee, Filistinlilerin 699, 713, 715 ve 716 numaralı bloklarda yer alan Derec ve Tuffah mahallelerini derhal boşaltmaları gerektiği tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun saldırılarını sürdüreceğini kaydeden Adraee, söz konusu bölgelerdeki Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmelerini istedi.