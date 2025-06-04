İsrail Ordusu Gazze'de Bir Askerini Daha Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Bir Askerini Daha Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 1 askerinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Alon Farkas isimli asker, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldü. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda ölen asker sayısı 862’ye ulaştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenleyerek soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde 1 askerinin daha öldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, 6646. Keşif Taburundan 27 yaşındaki Alon Farkas adındaki askerin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun "ismi açıklanmasına izin verilenler" başlığıyla paylaştığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ölen askerlerin sayısı 862'ye yükseldi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde 27 Ekim 2023'ten beri de kara saldırıları düzenliyor.

Gazze'yi karadan işgale girişen İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
'YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma' iddiası

YÖK'ten İstanbul Üniversitesi rektörüne soruşturma! Suçlamalar vahim
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Ünlü ismin annelik sevinci hüzne döndü! Bebeği yoğun bakımda
Belediye mi, işçiler mi? DEM Parti, İzmir grevinde tarafını seçti

Belediye mi, işçiler mi? DEM Parti, İzmir grevinde tarafını seçti
Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı

Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti

Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti
Abouabakar'da sürpriz gelişme! Hiç beklenmedik bir yere gidebilir

Kimsenin beklemediği o takıma imza atmanın eşiğinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.