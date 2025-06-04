İsrail Ordusu Gazze'de Bir Askerini Daha Kaybetti

İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenleyerek soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde 1 askerinin daha öldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, 6646. Keşif Taburundan 27 yaşındaki Alon Farkas adındaki askerin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun "ismi açıklanmasına izin verilenler" başlığıyla paylaştığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ölen askerlerin sayısı 862'ye yükseldi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde 27 Ekim 2023'ten beri de kara saldırıları düzenliyor.

Gazze'yi karadan işgale girişen İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.