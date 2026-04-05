Gazze'de İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli daha hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye mahallesinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda ise aralarında çocukların da olduğu 5 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Mevasi bölgesine İsrail güçlerine ait araçlardan ateş açıldı.

Saldırıda bir çocuk başından vurularak yaralandı.

İsrail ordusu gece saatlerinde de Gazze kentinin doğusuna hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda biri engelli 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Son saldırı ile birlikte, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde gece saatlerinden bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 5'e yükseldi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 715 kişinin yaşamını yitirdiği, 1968 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 292'ye, yaralı sayısının ise 172 bin 73'e çıktığı kaydedildi.